Автомобиль в Петербурге вылетел на тротуар, пострадали четыре человека

Автомобиль вылетел на тротуар и влетел в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге. Авария произошла во Фрунзенском районе города на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей водитель ВАЗ выехал на тротуар и сбил пешеходов.