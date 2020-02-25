Автомобиль в Петербурге вылетел на тротуар, пострадали четыре человека
Автомобиль вылетел на тротуар и влетел в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге. Авария произошла во Фрунзенском районе города на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей водитель ВАЗ выехал на тротуар и сбил пешеходов.
Пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
ГИБДД занимается выяснением обстоятельств аварии.
В 2019 году меньше всего дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом было зарегистрировано в Чеченской республике, а лидером по смертям в авариях оказалась Тува. При этом, как отмечается в исследовании РИА Новости, в прошлом году число ДТП в России сократилось на 2,2%.
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