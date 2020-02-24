В Германии автомобиль протаранил толпу

24 февраля 202018:19

Автомобиль Mercedes въехал в толпу людей на параде в немецком городе Фолькмарзе, сообщает телеканал ARD.

ЧП произошло в 14:30 по местному времени (16:30 мск), уточняет ТАСС.

По предварительным данным, среди, как минимум, десятерых пострадавших есть дети.

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Водитель, который вел Mercedes, задержан. Полиция не сообщает, был ли наезд совершен намеренно или на дороге произошла трагическая случайность.

На месте ДТП работают представители правоохранительных структур и врачи скорой помощи.

НСН писала, что в ноябре 2018 года в результате наезда автомобиля на группу школьников в провинции Ляонин, которая находится на северо-восток Китая, погибли, по меньшей мере, пять человек. Травмы различной степени тяжести получили 18-ть.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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