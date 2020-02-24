В Германии автомобиль протаранил толпу
Автомобиль Mercedes въехал в толпу людей на параде в немецком городе Фолькмарзе, сообщает телеканал ARD.
ЧП произошло в 14:30 по местному времени (16:30 мск), уточняет ТАСС.
По предварительным данным, среди, как минимум, десятерых пострадавших есть дети.
Водитель, который вел Mercedes, задержан. Полиция не сообщает, был ли наезд совершен намеренно или на дороге произошла трагическая случайность.
На месте ДТП работают представители правоохранительных структур и врачи скорой помощи.
НСН писала, что в ноябре 2018 года в результате наезда автомобиля на группу школьников в провинции Ляонин, которая находится на северо-восток Китая, погибли, по меньшей мере, пять человек. Травмы различной степени тяжести получили 18-ть.
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