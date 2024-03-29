Автомобиль с пассажирами провалился под лед на Байкале

Сообщается, что выбраться на поверхность смог только водитель автомобиля. Его состояние не уточняется. Спасатели вытащили тело девушки из воды и передали его сотрудникам полиции.

Представители МЧС отметили наличие при съезде на озеро запрещающих знаков.

Ранее сообщалось, что на юге Сахалинской области 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине.

