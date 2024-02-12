Снегоход провалился под лед в Ленобласти, один человек погиб

Вблизи поселка Чулково в Выборгском районе Ленинградской области один человек погиб после того, как снегоход провалился под лед, сообщает портал 78.ru.

Это произошло в акватории Выборгского залива. Транспортное средство ушло под лед между островами Кубенским и Быстринным. «Мы на рыбалке были, они мимо нас метрах в 50 проезжали и попали. Двоих мы спасли, одного не спасли», – заявил очевидец.

По его словам, толщина льда в этом месте не превышала 5 сантиметров. Спасти удалось отца и сына, их друг погиб.

Спасенных из воды людей отвезли на базу отдыха, на место вызвали полицейских.

Ранее в Бурятии три автомобиля провалились под лед на Байкале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

