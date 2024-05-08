ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новокалиново в ДНР

В ответ на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все цели удара были достигнуты.

Кроме того, российские военные поразили 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 122 мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав», а также склад боеприпасов.

Ранее Минобороны заявило, что около 11:30 по Москве над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ, отмечает RT.

