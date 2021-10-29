Автомобиль из кортежа президента США попал в аварию в Риме

В сообщении говорится, что инцидент произошёл во время следования американского лидера из Ватикана в Квиринальский дворец на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Серьёзных травм не было, однако медики на всякий случай осматривают пассажиров», - добавили в Белом доме.

Ранее Джо Байден прибыл со своей супругой Джилл в Ватикан для встречи с папой Римским Франциском.

