Президент Латвии попал в ДТП в Риге

Авария с участием автомобиля президента Латвии Эгилса Левитса произошла в Риге, сообщает Канцелярия главы государства.

В сообщении говорится, что на перекрестке улиц Маза Нометню и Лиепаяс, в результате резкого торможения, автомобиль охраны Volkswagen врезался в президентский Lexus. Левитс не пострадал.

Ранее в Латвии началось расследование смерти 71-летнего мужчины, который скончался от отёка легких через несколько дней после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.