Президент Латвии попал в ДТП в Риге
8 апреля 202122:03
Авария с участием автомобиля президента Латвии Эгилса Левитса произошла в Риге, сообщает Канцелярия главы государства.
В сообщении говорится, что на перекрестке улиц Маза Нометню и Лиепаяс, в результате резкого торможения, автомобиль охраны Volkswagen врезался в президентский Lexus. Левитс не пострадал.
Ранее в Латвии началось расследование смерти 71-летнего мужчины, который скончался от отёка легких через несколько дней после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru