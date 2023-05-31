Автоматика отключила первый энергоблок Калининской АЭС
Первый энергоблок Калининской атомной электростанции в Тверской области отключился от сети, угрозы безопасности нет. Об этом сообщает «Росэнергоатом».
«Тридцатого мая в 22.46 турбогенератор энергоблока №1 Калининской АЭС отключен от сети действием автоматики», — указано в сообщении.
Причины инцидента не уточняются. По данным «Росэнергоатома», пределы и условия безопасной эксплуатации АЭС не нарушены. После устранения причин срабатывания автоматики энергоблок вновь включат в сеть.
Отмечается, что радиационный фон в районе АЭС и на прилегающей территории находится на «уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков» и соответствует естественным фоновым значениям.
Ранее стало известно об отключении энергоблока №3 Кольской атомной электростанции, блок был остановлен действием автоматики, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru