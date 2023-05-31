Автоматика отключила первый энергоблок Калининской АЭС

«Тридцатого мая в 22.46 турбогенератор энергоблока №1 Калининской АЭС отключен от сети действием автоматики», — указано в сообщении.

Причины инцидента не уточняются. По данным «Росэнергоатома», пределы и условия безопасной эксплуатации АЭС не нарушены. После устранения причин срабатывания автоматики энергоблок вновь включат в сеть.

Отмечается, что радиационный фон в районе АЭС и на прилегающей территории находится на «уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков» и соответствует естественным фоновым значениям.

Ранее стало известно об отключении энергоблока №3 Кольской атомной электростанции, блок был остановлен действием автоматики, напоминает РИА ФАН.

