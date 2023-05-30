В Белоруссии опровергли данные о выбросе радионуклидов на БелАЭС
Министерство энергетики Белоруссии не подтвердило утверждения о якобы выбросе радионуклидов на Белорусской атомной электростанции. АЭС расположена у северо-западной границы республики, в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 40 километрах от столицы Литвы - Вильнюса.
Информация о ЧП появилась ранее на литовских ресурсах. Как подчеркнули в Минэнерго, это ложные сведения - станция функционирует в штатном режиме. В ведомстве подчеркнули, что с данными онлайн-мониторинга радиационного фона в данном районе можно ознакомится на сайте БелАЭС, передаёт RT.
Минэнерго республики 13 мая объявило о подключении второго энергетического блока станции к энергосистеме страны. Основной партнёр Белоруссии в проекте по строительству АЭС — российская компания «Атомстройэкспорт».
Ранее западные страны отказались от введения санкций в отношении российской энергетики. Дело в том, что Россия – единственная имеет технологии создания центрифуг, используемых для работы с ураном на АЭС. Это отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член общественного совета «Росатома» Валерий Меньщиков.
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