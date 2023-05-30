В Белоруссии опровергли данные о выбросе радионуклидов на БелАЭС

Министерство энергетики Белоруссии не подтвердило утверждения о якобы выбросе радионуклидов на Белорусской атомной электростанции. АЭС расположена у северо-западной границы республики, в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 40 километрах от столицы Литвы - Вильнюса.

Информация о ЧП появилась ранее на литовских ресурсах. Как подчеркнули в Минэнерго, это ложные сведения - станция функционирует в штатном режиме. В ведомстве подчеркнули, что с данными онлайн-мониторинга радиационного фона в данном районе можно ознакомится на сайте БелАЭС, передаёт RT.