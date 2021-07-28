Автобус врезался в столб на Воробьевых горах в Москве

В Москве произошла автоавария, в результате которой автобус врезался в столб на Воробьевых горах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

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Водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с проезжей части. Медики оказывают помощь семи пострадавшим, некоторые тяжело травмированы.

27 июля один человек пострадал в результате столкновения четырех машин на Московской кольцевой автодороге.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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