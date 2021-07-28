Автобус врезался в столб на Воробьевых горах в Москве

Водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с проезжей части. Медики оказывают помощь семи пострадавшим, некоторые тяжело травмированы.

27 июля один человек пострадал в результате столкновения четырех машин на Московской кольцевой автодороге.

