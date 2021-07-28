Автобус врезался в столб на Воробьевых горах в Москве
28 июля 202101:25
В Москве произошла автоавария, в результате которой автобус врезался в столб на Воробьевых горах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с проезжей части. Медики оказывают помощь семи пострадавшим, некоторые тяжело травмированы.
27 июля один человек пострадал в результате столкновения четырех машин на Московской кольцевой автодороге.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru