Ребенок погиб в ДТП в Воронеже

Два автомобиля столкнулись в Воронеже, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

В ДТП также пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Четверо пострадавших доставили в больницу.

Авария произошла по ул. Антонова-Овсеенко в Воронеже. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Воронежская ОбластьДТП
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