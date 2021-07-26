Ребенок погиб в ДТП в Воронеже
26 июля 202122:58
Два автомобиля столкнулись в Воронеже, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
В ДТП также пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Четверо пострадавших доставили в больницу.
Авария произошла по ул. Антонова-Овсеенко в Воронеже. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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26 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru