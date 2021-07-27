Один человек пострадал при столкновении машин на МКАД
27 июля 202122:31
Один человек пострадал в результате столкновения четырех машин на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщает ТАСС.
Состояние пострадавшего не уточняется. Ему оказывают помощь медики.
Дорожный инцидент произошел на внешней стороны
15-го км трассы. После столкновения один из автомобилей перевернулся. В настоящее время ДПС перекрыла 4 полосы движения.
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27 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru