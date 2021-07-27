Один человек пострадал при столкновении машин на МКАД

Один человек пострадал в результате столкновения четырех машин на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщает ТАСС.

Состояние пострадавшего не уточняется. Ему оказывают помощь медики.

Дорожный инцидент произошел на внешней стороны

15-го км трассы. После столкновения один из автомобилей перевернулся. В настоящее время ДПС перекрыла 4 полосы движения.





