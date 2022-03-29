Уголовное дело возбудили в Татарстане по факту ДТП с шестью погибшими

Уголовное дело возбуждено в Татарстане по факту ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает управление СКР по республике.



Дело возбуждено по статьям «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

ДТП произошло в Чистопольском районе на 134 км автодороги «Казань - Оренбург». По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Iveco. После этого легковушка загорелась.



Было установлено, что водитель Lada оказывал услуги по перевозке пассажиров.

