Уголовное дело возбудили в Татарстане по факту ДТП с шестью погибшими

Уголовное дело возбуждено в Татарстане по факту ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает управление СКР по республике.

Дело возбуждено по статьям «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

ДТП произошло в Чистопольском районе на 134 км автодороги «Казань - Оренбург». По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Iveco. После этого легковушка загорелась.

Было установлено, что водитель Lada оказывал услуги по перевозке пассажиров.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ТатарстанДТП
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