Актриса Балякина попала в массовое ДТП в Москве
31 марта 202217:09
Актриса Анастасия Балякина попала в массовое ДТП в Москве, сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что авария, в которой столкнулись пять автомобилей, произошла в Волоколамском тоннеле. Актриса находилась за рулем Volkswagen Jetta.
Сама Балякина не пострадала. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
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31 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru