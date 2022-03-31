Актриса Балякина попала в массовое ДТП в Москве

Актриса Анастасия Балякина попала в массовое ДТП в Москве, сообщает Telegram-канал «112».

На Киевском шоссе в Москве произошло несколько ДТП с 19 авто

Отмечается, что авария, в которой столкнулись пять автомобилей, произошла в Волоколамском тоннеле. Актриса находилась за рулем Volkswagen Jetta.

Сама Балякина не пострадала. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

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ФОТО: vk.com
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