Автобус со школьниками опрокинулся под Ярославлем
В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками из Владимирской области, сообщил в Telegram губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Дети ехали на экскурсию. Автоавария произошла в районе деревни Филимоново Ростовского района. В транспортном средстве находились 20 детей и 15 взрослых. Пострадали двое взрослых.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
Ранее в Алма-Ате пассажирский автобус въехал в толпу, стоящую на остановке общественного транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru