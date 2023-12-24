Автобус со школьниками опрокинулся под Ярославлем

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками из Владимирской области, сообщил в Telegram губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

В Ставропольском крае перевернулся микроавтобус со школьниками

Дети ехали на экскурсию. Автоавария произошла в районе деревни Филимоново Ростовского района. В транспортном средстве находились 20 детей и 15 взрослых. Пострадали двое взрослых.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Ранее в Алма-Ате пассажирский автобус въехал в толпу, стоящую на остановке общественного транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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