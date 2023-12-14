В Ставропольском крае перевернулся микроавтобус со школьниками

Авария произошла около 05:30 мск 14 декабря в Изобильненском округе на дороге Рыздвяный-Казинка. Водитель автобуса «Форд Транзит» двигался с небезопасной скоростью и, не справившись с управлением, съехал с дороги в кювет.

«Автомобиль перевернулся на бок. В салоне находились 9 детей в возрасте 14-16 лет и двое взрослых, детей везли на спортивные соревнования в Буденновск. На место прибыл сменный автобус, который доставил пассажиров по месту жительства», – подчеркнули в госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, транспорт перевозил детей в ночное время с нарушением требований законодательства.

Ранее в Забайкальском крае столкнулись «Ниссан Сирена» и КАМАЗ, погиб один человек, еще семь пострадали, пишет «Свободная пресса».

