В Ставропольском крае перевернулся микроавтобус со школьниками
Микроавтобус с девятью школьниками и двумя учителями перевернулся в Ставропольском крае, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции.
Авария произошла около 05:30 мск 14 декабря в Изобильненском округе на дороге Рыздвяный-Казинка. Водитель автобуса «Форд Транзит» двигался с небезопасной скоростью и, не справившись с управлением, съехал с дороги в кювет.
«Автомобиль перевернулся на бок. В салоне находились 9 детей в возрасте 14-16 лет и двое взрослых, детей везли на спортивные соревнования в Буденновск. На место прибыл сменный автобус, который доставил пассажиров по месту жительства», – подчеркнули в госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, транспорт перевозил детей в ночное время с нарушением требований законодательства.
Ранее в Забайкальском крае столкнулись «Ниссан Сирена» и КАМАЗ, погиб один человек, еще семь пострадали, пишет «Свободная пресса».
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