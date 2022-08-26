Автобус сбил четырех человек в Крыму
26 августа 202200:27
Четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму, сообщает республиканская прокуратура.
Они попали под его колеса на автостанции. Происшествие случилось на курорте Феодосия. Водитель снес остановочный комплекс и металлический забор. Пострадавших направили в лечебное учреждение, врачи оказывают им необходимую помощь.
Транспортное средство следовало из Краснодара в Евпаторию.
Напомним, ДТП с автобусом произошло в Турции, в котором пострадали 25 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru