Автобус сбил четырех человек в Крыму

Они попали под его колеса на автостанции. Происшествие случилось на курорте Феодосия. Водитель снес остановочный комплекс и металлический забор. Пострадавших направили в лечебное учреждение, врачи оказывают им необходимую помощь.

Транспортное средство следовало из Краснодара в Евпаторию.

Напомним, ДТП с автобусом произошло в Турции, в котором пострадали 25 человек.

