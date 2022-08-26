Автобус сбил четырех человек в Крыму

Четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму, сообщает республиканская прокуратура.

Три человека погибли в ДТП под Волгоградом

Они попали под его колеса на автостанции. Происшествие случилось на курорте Феодосия. Водитель снес остановочный комплекс и металлический забор. Пострадавших направили в лечебное учреждение, врачи оказывают им необходимую помощь.

Транспортное средство следовало из Краснодара в Евпаторию.

Напомним, ДТП с автобусом произошло в Турции, в котором пострадали 25 человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры