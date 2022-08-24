В Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 человек
24 августа 202223:48
ДТП с автобусом произошло в Турции, в котором пострадали 25 человек. Об этом сообщают местные издания.
Авария произошла в Сакарье. Отмечается, что автобус перевозил пассажиров между городами.
Все пострадавшие были доставлены в больницы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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24 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru