Автобус с туристами перевернулся в центральной части Турции

Автобус с туристами попал в ДТП в центральной части Турции, недалеко от города Конья. В результате аварии пять человек погибли. Об этом сообщают местные СМИ 19 февраля, в субботу.

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По предварительным данным посольства России, соотечественников в автобусе не было, пишут «Известия».

В пятницу, 18 февраля, в Доминикане автобус с туристами, среди которых были россияне, столкнулся с рейсовым автобусом. Как сообщает TourDom, автобус с иностранцами направлялся на экскурсию.

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ФОТО: pxhere.com
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