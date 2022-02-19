Автобус с туристами перевернулся в центральной части Турции

По предварительным данным посольства России, соотечественников в автобусе не было, пишут «Известия».

В пятницу, 18 февраля, в Доминикане автобус с туристами, среди которых были россияне, столкнулся с рейсовым автобусом. Как сообщает TourDom, автобус с иностранцами направлялся на экскурсию.

