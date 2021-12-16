Четверо российских туристов пострадали в ДТП в Египте

ДТП с российскими туристами произошло в Египте, пострадали 4 россиян, сообщается на странице посольства России в Египте. По имеющейся информации, утром 16 декабря в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов.

«Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами легкой и средней тяжести», - отмечается в публикации.

В консульском отделе посольства России в Каире добавили, что следят за ситуацией и оказывают соотечественникам необходимое содействие.

