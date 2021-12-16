Четверо российских туристов пострадали в ДТП в Египте
ДТП с российскими туристами произошло в Египте, пострадали 4 россиян, сообщается на странице посольства России в Египте. По имеющейся информации, утром 16 декабря в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов.
«Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами легкой и средней тяжести», - отмечается в публикации.
В консульском отделе посольства России в Каире добавили, что следят за ситуацией и оказывают соотечественникам необходимое содействие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru