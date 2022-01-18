Российские туристы попали в аварию в Доминикане

В Доминикане автобус с туристами, среди которых были россияне, столкнулся с рейсовым автобусом. Как сообщает TourDom, автобус с иностранцами направлялся на экскурсию.

В результате ДТП один человек погиб (его гражданство пока неизвестно), есть также пострадавшие.

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Сейчас выясняются обстоятельства ДТП, уточняется количество россиян, которые попали в аварию, а также их состояние.

Как сообщили в ANEX Tour, в автобусе были шесть клиентов туроператора. По информации СК ERV, в которой были застрахованы россияне, их жизни ничего не угрожает, однако туристы получили серьезные травмы.

В пресс-службе компании уточнили, что четверо российских туристов госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Их состояние стабильное. Еще двое пассажиров автобуса из России получили амбулаторное лечение.

Вылеты россиян на родину планируются 19 и 20 января.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АварияТуризмДоминикана
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