Автобус и пять автомобилей столкнулись в Подмосковье

Пригородный автобус допустил столкновение с пятью легковыми автомобилями на федеральной трассе М-2 «Крым» в Подмосковье.

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Инцидент произошел на 61-м километре трассы по направлению к Москве, транспорт следовал в попутном направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных служба региона.

В автобусе было 30 пассажиров. Информация о пострадавших, а также о причинах аварии выясняется.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о снегопаде и гололедице на дорогах. Они продлили в регионе «желтый» уровень погодной опасности, сообщает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Московская ОбластьДТП
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