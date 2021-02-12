Автобус и пять автомобилей столкнулись в Подмосковье

Инцидент произошел на 61-м километре трассы по направлению к Москве, транспорт следовал в попутном направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных служба региона.

В автобусе было 30 пассажиров. Информация о пострадавших, а также о причинах аварии выясняется.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о снегопаде и гололедице на дорогах. Они продлили в регионе «желтый» уровень погодной опасности, сообщает РИА ФАН.



