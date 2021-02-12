Склад горючего взорвался в Красноярске
12 февраля 202112:07
Взрыв произошел на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Об этом сообщили в краевой Прокуратуре. После взрыва произошло возгорание, передает ТАСС.
МЧС сообщает, что во время ЧП пострадал один человек. Причины взрыва выясняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru