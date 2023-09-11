Австрийская таможня отказала россиянке в провозе личных вещей
Австрийская таможня отказала гражданке России в провозе в страну посылки с личными вещами. Об этом сообщил Telegram-канал «Эмигрицепс» со ссылкой на подписчицу.
Отмечается, что путешественница по имени Наталия месяц назад отправила в Австрию из России личные вещи (одежду, обувь и косметику) и надеялась получить посылку по приезде в Австрию на учебу.
Все вещи были без упаковок и не новыми. В Австрии их отправили обратно, отказав получателю в выдаче. Сотрудники таможни объяснили это тем, что в посылке якобы находились запрещенные товары. Наталии пришлось заплатить за пересылку вещей 16 тысяч рублей.
Ранее Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в России, запрещен. Также под запретом находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности, ноутбуки и даже шампуни. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru