«Авито» и Ozon запускают сервисы для помощи жителям Курской области
Сайт объявлений «Авито» и маркетплейс Ozon совместно с «Госуслугами» запускают сервисы по поддержке пострадавших жителей Курской области, вынуждено оставивших свое жилье, сообщает РБК.
Ozon начислит пострадавшим 3 тыс. баллов (эквивалентно 3 тыс. руб.), которые можно потратить в специальном разделе «с широким ассортиментом товаров со скидками». Также клиенты маркетплейса могут купить сертификат на 500 руб. — его автоматически направят пострадавшим. Жителям региона нужно подать заявку на получение помощи на «Госуслугах».
Пользователи «Авито» смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. С этой целью создан новый фильтр в разделе аренды «могу предоставить жилье бесплатно». Также сервис поможет переселенцам найти временную работу, для этого запустят фильтр «работа с проживанием». «Авито» поддержит и работодателей Курской области, которые ищут персонал социальной сферы.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина планировала нападение на Курскую область в тайне и без возможности обратной связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru