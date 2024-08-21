В США не признали использование HIMARS ВСУ в Курской области
Американские власти опровергли информацию о том, что в ходе атаки на Курскую область украинские войска использовали переданные США системы HIMARS, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского военного чиновника.
По словам собеседника агентства, Украина использует переданные ей системы, включая ATACMS, строго в соответствии с установленными ограничениями.
По словам американского чиновника, в США не зафиксировали перемещение установок HIMARS в Курскую область. Он добавил, что в мае власти США разрешили использовать предоставленное США оружия, кроме ATACMS, для защиты от российских сил к северу от границу.
В середине июля Пентагон подтвердил, что США не разрешают Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по глубине российской территории, но указал, что это правило может быть пересмотрено. Позже стало известно, что украинские власти усиливают давление на США, пытаясь добиться отмены этого запрета, передает «Радиоточка НСН».
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