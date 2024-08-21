В США не признали использование HIMARS ВСУ в Курской области

Американские власти опровергли информацию о том, что в ходе атаки на Курскую область украинские войска использовали переданные США системы HIMARS, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского военного чиновника.

По словам собеседника агентства, Украина использует переданные ей системы, включая ATACMS, строго в соответствии с установленными ограничениями.