Авиация РФ уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море
Морская авиация ВМФ РФ уничтожила три украинских безэкипажных катера в западной части Черного моря. Об этом сообщило российское военное ведомство.
Согласно данным, катера ВМС Украины были уничтожены около 19:30 мск. Отмечается, что они следовали в направлении Крымского полуострова.
Подчеркивается, что катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ.
Ранее, 16 мая, Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили 11 безэкипажных катеров ВМС Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова. В тот же день сообщалось, что российские военные уничтожили с начала спецоперации 600 украинских самолетов и 1300 машин РСЗО, передает «Радиоточка НСН».
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