Авиация РФ уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море

Согласно данным, катера ВМС Украины были уничтожены около 19:30 мск. Отмечается, что они следовали в направлении Крымского полуострова.

Подчеркивается, что катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ.

Ранее, 16 мая, Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили 11 безэкипажных катеров ВМС Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова. В тот же день сообщалось, что российские военные уничтожили с начала спецоперации 600 украинских самолетов и 1300 машин РСЗО, передает «Радиоточка НСН».

