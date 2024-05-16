Авиация РФ уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море

Морская авиация ВМФ РФ уничтожила три украинских безэкипажных катера в западной части Черного моря. Об этом сообщило российское военное ведомство.

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Согласно данным, катера ВМС Украины были уничтожены около 19:30 мск. Отмечается, что они следовали в направлении Крымского полуострова.

Подчеркивается, что катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ.

Ранее, 16 мая, Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили 11 безэкипажных катеров ВМС Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова. В тот же день сообщалось, что российские военные уничтожили с начала спецоперации 600 украинских самолетов и 1300 машин РСЗО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФЧерное Море

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