Авиационный брокер рассказал о главных причинах падения самолётов

Брокер бизнес-авиации Никита Хозов заявил, что существует две классификации падения самолётов, сообщает «Вечерняя Москва».

Один человек выжил при крушении самолета Ан-2 в Якутии

По его словам, это «инцидент», когда отсутствуют человеческие жертвы, и «катастрофа», если есть хотя бы один погибший.

Он отметил, что причин подобных происшествий всегда много и они должны произойти одновременно.

«Основная причина может быть одна, а того, что привело к ней, множество. Среди них можно выделить невнимательность лётного состава, неправильную организацию работы авиакомпании, соблюдение норм отдыха», — подчеркнул эксперт.

Хозов добавил, что всегда есть «минимальная вероятность» выжить, она зависит от угла падения самолёта и его скорости.

Ранее в Рязани во время выполнения учебно-тренировочного полёта совершил жёсткую посадку военно-транспортный самолёт Ил-76, погибли четыре человека, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:ПроисшествияЭкспертыСамолётКрушение Самолёта
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