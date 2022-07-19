Авиационный брокер рассказал о главных причинах падения самолётов
Брокер бизнес-авиации Никита Хозов заявил, что существует две классификации падения самолётов, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, это «инцидент», когда отсутствуют человеческие жертвы, и «катастрофа», если есть хотя бы один погибший.
Он отметил, что причин подобных происшествий всегда много и они должны произойти одновременно.
«Основная причина может быть одна, а того, что привело к ней, множество. Среди них можно выделить невнимательность лётного состава, неправильную организацию работы авиакомпании, соблюдение норм отдыха», — подчеркнул эксперт.
Хозов добавил, что всегда есть «минимальная вероятность» выжить, она зависит от угла падения самолёта и его скорости.
Ранее в Рязани во время выполнения учебно-тренировочного полёта совершил жёсткую посадку военно-транспортный самолёт Ил-76, погибли четыре человека, сообщает RT.
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