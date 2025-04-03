Авиационную опасность объявили в Орловской области

Жителей региона призвали соблюдать бдительность. В дальнейшем бы дан отбой авиаопасности. В соседней Белгородской области в Краснояружском и Ракитянском районах за день уже три раза объявлялась ракетная опасность.

Последний по времени раз губернатор Вячеслав Гладков отменил тревогу в 17:37 мск. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство обороны отчиталось об уничтожении трех дронов Вооруженных сил Украины над Курской и Белгородской областями в период с 13:20 до 15:05 мск.

