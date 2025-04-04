Авиационная опасность объявлена в Орловской области
Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области. Предупреждение появилось в официальном приложении МЧС России. Граждан призвали к бдительности.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что минувшей ночью регион подвергся одной из самых массовых атак беспилотнвми летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Дважды объявлялась ракетная опасность.
По данным Клычкова, средства противовоздушной обороны ликвидировали 30 дронов. Люди не пострадали, на земле нет повреждений. На местах падений сбитых БПЛА организованы оперативные проверки.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», утром 4 апреля министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении в общей сложности 107 украинских беспилотников над регионами. Больше всего дронов сбили над Курской областью – 34. На подлете к Москве уничтожены три БПЛА.
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