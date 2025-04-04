Авиационная опасность объявлена в Орловской области

По данным Клычкова, средства противовоздушной обороны ликвидировали 30 дронов. Люди не пострадали, на земле нет повреждений. На местах падений сбитых БПЛА организованы оперативные проверки.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», утром 4 апреля министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении в общей сложности 107 украинских беспилотников над регионами. Больше всего дронов сбили над Курской областью – 34. На подлете к Москве уничтожены три БПЛА.

