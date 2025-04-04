Авиационная опасность объявлена в Орловской области

Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области. Предупреждение появилось в официальном приложении МЧС России. Граждан призвали к бдительности.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что минувшей ночью регион подвергся одной из самых массовых атак беспилотнвми летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Дважды объявлялась ракетная опасность.

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По данным Клычкова, средства противовоздушной обороны ликвидировали 30 дронов. Люди не пострадали, на земле нет повреждений. На местах падений сбитых БПЛА организованы оперативные проверки.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», утром 4 апреля министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении в общей сложности 107 украинских беспилотников над регионами. Больше всего дронов сбили над Курской областью – 34. На подлете к Москве уничтожены три БПЛА.

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Фото: t.me/admbryansk
ТЕГИ:ВСУБезопасностьОрловская Область

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