Авиаэксперт объяснил возможные причины крушения Як-52 в Польше

Спортивно-тренировочный самолет Як-52 разбился в субботу во время авиационного шоу в городе Плоцк, погиб пилот. Об этом сообщили местные спaсaтели. По их дaнным, сaмолет упaл в реку Вислa во время выполнения фигуры «штопор»..

Упaвшим сaмолетом упрaвлял пилот из Гермaнии. Он нaчaл выполнение aкробaтических трюков, не смог вывести Як-52 из этой фигуры и удaрился об воду. Пилот погиб.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН напомнил, что участие в авиашоу является достаточно опасным для пилотов и самолетов, потому что летчики пытаются по максимуму показать и собственные пилотажные и навыки, и возможности машины.

«К сожалению, в этих ситуациях цена ошибки велика. «Штопор» - это фигура высшего пилотажа, очень опасная, из которой не всякий самолет и пилот смогут выйти. Обычно пилоты стараются категорически не попадать в «штопор». В гражданских и военных самолетах много-много систем, которые предупреждают о сваливании в «штопор». Пилотажники, в частности, пилоты Як-52, включают эту фигуру в показательные выступления. Подразумевается, что человек, который идет на выполнение такой фигуры, очень опытный летчик, который знает, как выйти из «штопора», сохранить машину и остаться в живых. В данном случае пилоту, возможно, не хватило высоты или каких-то других условий. В любом случае, у него должен был быть тренировочный полет перед шоу, как, например, у любого автогонщика, который делает пробный заезд перед соревнованиями. В «штопоре» погибают и высококлассные пилоты. Можно вспомнить Егора Щукина, который должен был лететь на «буране». Он погиб на «Су», выводя самолет из «штопора». Ему не хватило высоты, хотя был профессиональным летчиком-испытателем», - напомнил Лукашевич.

Ранее заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН предположил, что расследование МАК автокатастрофы в Шереметьево будет ангажированным и причиной трагедии снова «назначат» человеческий фактор.

