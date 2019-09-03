Гибель «Грача». Штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье

Боевой самолет Су-25УБ (учебный вариант) разбился в Ставропольском крае. Как сообщает министерство обороны РФ, в районе падения самолета организован поиск двух пилотов.

Катастрофа произошла в ходе планового учебно-тренировочного полёта. Боекомплект со штурмовика был снят, уточняет RT. Су-25 упал на безлюдной территории, на земле никто не пострадал, обошлось также без разрушений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Су-25СтавропольКрушение

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