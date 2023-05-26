Авария произошла на сетях крупнейшего оператора связи Крыма

Через некоторое время после этого объявления советник главы республики Олег Крючков уточнил, что причины аварии уже практически устранены. В течении двух часов все абоненты полуострова получат доступ к интернету.

Причины сбоя не уточняется. Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о четырёх сбитых беспилотных летательных аппаратах на севере полуострова. Системы противовоздушной обороны сработали в ночь на пятницу. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», пострадавших и разрушений нет.

