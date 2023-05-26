Авария произошла на сетях крупнейшего оператора связи Крыма
Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма сообщило об аварии на сетевом оборудовании самого крупного оператора связи республики «Миранда-медиа». По данным ведомства, нормальное функционирование сетей предполагается восстановить за несколько часов.
Через некоторое время после этого объявления советник главы республики Олег Крючков уточнил, что причины аварии уже практически устранены. В течении двух часов все абоненты полуострова получат доступ к интернету.
Причины сбоя не уточняется. Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о четырёх сбитых беспилотных летательных аппаратах на севере полуострова. Системы противовоздушной обороны сработали в ночь на пятницу. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», пострадавших и разрушений нет.
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