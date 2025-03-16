Аварийный дом с жильцами обрушился в Калининградской области

В Калининградской области в поселке Константиновка рухнул аварийный дом с проживающими в нем людьми, которых не могут переселить из здания с 2019 года. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что у ветхого дома обвалилась стена в том месте, где расположена выгоревшая муниципальная квартира. В момент, когда жильцы начали покидать здание, в полу второго этажа возникла дыра.

«Там провалился потолок, крики были. Я даже не знаю, как нам оттуда вещи выносить. Нам страшно», - рассказала изданию одна из жительниц дома.

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Жильцам аварийного здания предложили переехать в помещения от маневренного фонда. Однако они находятся далеко от мест работы граждан, школ и детсадов, поэтому эвакуировавшиеся жители отказались от предложения и временно переехали к родственникам или на съемное жилье.

Районная прокуратура начала проверку по факту обрушения стены аварийного дома. Прокурор Гурьевского района Калининградской области Евгений Носов в беседе с изданием заверил, что соблюдение жилищных прав граждан рухнувшего здания находится на контроле.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Воткинске в аварийном состоянии находится Березовский мост, соединяющий два района города.

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
ТЕГИ:Калининградская ОбластьАварийное ЖильеДомОбрушение

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