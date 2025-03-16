Аварийный дом с жильцами обрушился в Калининградской области

В Калининградской области в поселке Константиновка рухнул аварийный дом с проживающими в нем людьми, которых не могут переселить из здания с 2019 года. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что у ветхого дома обвалилась стена в том месте, где расположена выгоревшая муниципальная квартира. В момент, когда жильцы начали покидать здание, в полу второго этажа возникла дыра.

«Там провалился потолок, крики были. Я даже не знаю, как нам оттуда вещи выносить. Нам страшно», - рассказала изданию одна из жительниц дома.