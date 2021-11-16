Рейс Томск-Москва совершил посадку в Новосибирске

Самолет вынужденно сел в новосибирском аэропорту Толмачево, пишут Известия.

Как отметил собеседник агентства, рейс совершил посадку в Новосибирске по решению экипажа.

По данным сервиса Flightradar, самолет кружил над Новосибирском более двух часов, вырабатывая топливо. Как сообщило издание АиФ-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачево, планировалась штатная посадка воздушного судна. Подробности инцидента не приводятся.





