Аварийно севший самолет под Новосибирском могут эвакуировать по замерзшему полю

Один из вариантов эвакуации самолета, аварийно севшего в поле в Новосибирской области, предусматривает поднятие борта в воздух по подмерзшему грунту после выравнивания поля, пишет ТАСС со ссылкой на главу Убинского района Новосибирской области Олега Конюка.

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Ранее, 12 сентября, сообщалось, что пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, совершил посадку на выбранной с воздуха площадке близ населенного пункта Каменка в Новосибирской области. Отмечалось, что причиной аварийной посадки лайнера послужил отказ гидросистемы

Олег Конюк рассказал, что также рассматривается вариант разбора самолета и перевозка его частей на тралах - полуприцепах. По словам главы района, авиасудно "Уральских авиалиний" еще два месяца будет находиться в поле.

Удивительно, что диспетчеры аэропорта Омска предложили пассажирскому самолету «Уральских авиалиний» с аварийной ситуацией перенести посадку в аэропорт Новосибирска, заявил тогда заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, сказал штурман Анатолий Костылев «Радиоточке НСН».

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