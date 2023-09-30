Аварийно севший самолет под Новосибирском могут эвакуировать по замерзшему полю

Ранее, 12 сентября, сообщалось, что пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, совершил посадку на выбранной с воздуха площадке близ населенного пункта Каменка в Новосибирской области. Отмечалось, что причиной аварийной посадки лайнера послужил отказ гидросистемы

Олег Конюк рассказал, что также рассматривается вариант разбора самолета и перевозка его частей на тралах - полуприцепах. По словам главы района, авиасудно "Уральских авиалиний" еще два месяца будет находиться в поле.

Удивительно, что диспетчеры аэропорта Омска предложили пассажирскому самолету «Уральских авиалиний» с аварийной ситуацией перенести посадку в аэропорт Новосибирска, заявил тогда заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, сказал штурман Анатолий Костылев «Радиоточке НСН».

