Аварийно севший самолет под Новосибирском могут эвакуировать по замерзшему полю
Один из вариантов эвакуации самолета, аварийно севшего в поле в Новосибирской области, предусматривает поднятие борта в воздух по подмерзшему грунту после выравнивания поля, пишет ТАСС со ссылкой на главу Убинского района Новосибирской области Олега Конюка.
Ранее, 12 сентября, сообщалось, что пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, совершил посадку на выбранной с воздуха площадке близ населенного пункта Каменка в Новосибирской области. Отмечалось, что причиной аварийной посадки лайнера послужил отказ гидросистемы
Олег Конюк рассказал, что также рассматривается вариант разбора самолета и перевозка его частей на тралах - полуприцепах. По словам главы района, авиасудно "Уральских авиалиний" еще два месяца будет находиться в поле.
Удивительно, что диспетчеры аэропорта Омска предложили пассажирскому самолету «Уральских авиалиний» с аварийной ситуацией перенести посадку в аэропорт Новосибирска, заявил тогда заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, сказал штурман Анатолий Костылев «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru