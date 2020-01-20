ATR-72 авиакомпании Utair экстренно сел в Краснодаре

Как сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани, после вылета у самолета не убрались стойки шасси. В результате командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт. В 18:58 по московскому времени самолет совершил успешную посадку.

На борту лайнера в тот момент находились 47 пассажиров, никто из них не пострадал. В 21:16 мск они были отправлены в пункт назначения резервным бортом.

В самой авиакомпании, в свою очередь, подтвердили факт возвращения своего самолета в Краснодар. Там отметили, что после вылета сработал датчик неубранного шасси. Перевозчик отметили, что посадка прошла в штатном режиме, а само шасси было в порядке.



