Самолет Utair вернулся в Москву из-за вероятности неубранных закрылков

Экипаж самолета Utair, направлявшийся из Москвы в Ухту, принял решение вернуться в столицу из-за возможных неполадок с закрылками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

По данным агентства, во время полета сработал индикатор неубранного положения закрылков. Из соображений безопасности пилоты решили вернуться в аэропорт вылета.