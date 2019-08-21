Самолет Utair вернулся в Москву из-за вероятности неубранных закрылков
Экипаж самолета Utair, направлявшийся из Москвы в Ухту, принял решение вернуться в столицу из-за возможных неполадок с закрылками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.
По данным агентства, во время полета сработал индикатор неубранного положения закрылков. Из соображений безопасности пилоты решили вернуться в аэропорт вылета.
Отмечается, что посадка авиалайнера в московском аэропорту Внуково прошла в штатном режиме. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.
На этот рейс компания предоставит дополнительный самолет.
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