АТОР: Состояние отравившихся в Хургаде россиян вне опасений

Состояние россиян, отравившихся в египетском AMC Royal hotel в Хургаде, не вызывает опасений. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

Отравившиеся в отеле Хургады россияне выписаны из больницы

«По данным страховой компании ERV, к ним за помощью врачей обратились 17 туристов. Всем туристам предложена медицинская помощь. Часть туристов находится в клинике. Другие отказались от госпитализации и услуг врачей. Ситуация находится под контролем. Тяжелых случаев нет», – говорится в сообщении.

По словам гендиректора туроператора PEGAS Touristik Анны Подгорной, в страховую компанию из-за ухудшения здоровья обратились несколько клиентов туоператора. Они на месте получили амбулаторную медпомощь. Тяжелобольных среди россиян нет.

В АТОР подчеркнули, что туры с проживанием в AMC Royal hotel продавали несколько российских компаний. Кроме сограждн в этом отеле отдыхали туристы из Восточной Европы и стран Балтии.

Ранее сообщалось, что число отравившихся россиян в четырехзвездном отеле города Хургада выросло до 40. Сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта.

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ФОТО: РИА Новости/Юрий Сомов
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