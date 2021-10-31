АТОР: Состояние отравившихся в Хургаде россиян вне опасений

Путин: Потепление климата в РФ идет быстрее, чем в среднем в мире

Байден не стал отвечать на вопросы о РФ перед началом встречи с Эрдоганом

Стали известны подробности убийства двух девочек – сестёр в Туве

Отравившихся в Хургаде туристов из России выписали из больницы

Типичный завтрак подорожал до максимума за 10 лет