АТОР: На борту застрявшего в Польше самолета находятся 200 россиян
На борту застрявшего в польском аэропорту Познань-Лавица самолета авиакомпании «AlMasria», который следовал из Шарм-эль-Шейха в Калининград, находятся около 200 россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным источника, застрявшие в Польше российские туристы являются клиентами туроператоров «Pegas Touristik» и «Coral Travel».
В АТОР рассказали, что судно несколько часов продержали в польском аэропорту, так как много времени заняло решение технических и организационных вопросов, в том числе оплаты дозаправки. В ассоциации также предположили, что российских туристов не выпускали из-за отсутствия виз.
В ночь на 16 февраля борт UJ 681, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за сильного снегопада и совершил экстренную посадку в польской авиагавани. После того, как самолет сел, на борту закончилась еда. К тому же у воздушного судна начались проблемы с дозаправкой. Туристы застряли в аэропорту на более чем 10 часов.
РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Познань-Лавица сообщило, что утром 16 февраля самолет был заправлен и подготовлен к вылету на 11:20 часов по московскому времени. При этом на онлайн-табло калининградского аэропорта Храброво значится, что рейс UJ 681 должен был прилететь по расписанию в 00:30 по московскому времени 16 февраля. В настоящий момент его прилет ожидается на 12:50 по Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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