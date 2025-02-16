АТОР: На борту застрявшего в Польше самолета находятся 200 россиян

На борту застрявшего в польском аэропорту Познань-Лавица самолета авиакомпании «AlMasria», который следовал из Шарм-эль-Шейха в Калининград, находятся около 200 россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, застрявшие в Польше российские туристы являются клиентами туроператоров «Pegas Touristik» и «Coral Travel».

В АТОР рассказали, что судно несколько часов продержали в польском аэропорту, так как много времени заняло решение технических и организационных вопросов, в том числе оплаты дозаправки. В ассоциации также предположили, что российских туристов не выпускали из-за отсутствия виз.