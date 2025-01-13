РСТ: Россияне стали отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов Flydubai

Российские туристы стали отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов Flydubai, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что постоянные переносы перевозчиком сроков отмены рейсов из Дубая в Минеральные Воды и Сочи после крушения самолета AZAL под Актау создали серьезные проблемы туристическому рынку. Согласно данным, 30% путешественников с билетами Flydubai в результате решили воздержаться от поездок.

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что когда продажи билетов на рейсы дубайской авиакомпании снова откроются, интерес к ее предложениям снизится.

Flydubai в конце декабря отменила часть рейсов в Дубай из российских городов после крушения лайнера AZAL в Казахстане. Перевозчик тогда сослался на форс-мажор и угрозу безопасности, передает «Радиоточка НСН».

