Во Франции сообщили о причастности Вашингтона к атаке дронов на Кремль

Он не исключил, что радикально настроенная в отношении России часть американского руководства желает развязать новую мировую войну.

«Эти сумасшедшие люди готовы на все! Они уже взорвали «Северный поток»!» - написал французский политик на своей странице в Twitter (заблокированная в РФ соцсеть).

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. Один взорвался над Сенатским дворцом, обломки второго упали на территорию Кремля.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

