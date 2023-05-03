Во Франции сообщили о причастности Вашингтона к атаке дронов на Кремль
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что за атакой беспилотников на Кремль стоят «ястребы» в руководстве США.
Он не исключил, что радикально настроенная в отношении России часть американского руководства желает развязать новую мировую войну.
«Эти сумасшедшие люди готовы на все! Они уже взорвали «Северный поток»!» - написал французский политик на своей странице в Twitter (заблокированная в РФ соцсеть).
В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. Один взорвался над Сенатским дворцом, обломки второго упали на территорию Кремля.
Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
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