Во Франции сообщили о причастности Вашингтона к атаке дронов на Кремль

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что за атакой беспилотников на Кремль стоят «ястребы» в руководстве США.

Прямо в сердце России: Что известно об атаке дронов на Кремль

Он не исключил, что радикально настроенная в отношении России часть американского руководства желает развязать новую мировую войну.

«Эти сумасшедшие люди готовы на все! Они уже взорвали «Северный поток»!» - написал французский политик на своей странице в Twitter (заблокированная в РФ соцсеть).

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. Один взорвался над Сенатским дворцом, обломки второго упали на территорию Кремля.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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