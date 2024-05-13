Астраханский депутат рассказал, как спасал документы из подорванного авто

Харитонов добавил, что подорванная машина – надежная и недорогая - была куплена специально для работы в зоне СВО. Теперь депутат планирует приобрести новую.

Минувшей ночью депутат Денис Харитонов в своих соцсетях сообщил о подрыве служебного автомобиля.



