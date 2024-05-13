Астраханский депутат рассказал, как спасал документы из подорванного авто
Депутат астраханской областной думы Денис Харитонов рассказал, как вытаскивал вещи и документы из подорванного автомобиля.
По словам парламентария, он ехал из зоны военной операции на Украине в Астрахань. Во время движения по трассе Таганрог — Ростов, после пересечения границы, произошел хлопок под днищем автомобиля. Машина загорелась, мужчине удалось ее самостоятельно покинуть, рассказал он «Газете.Ru». Ранений депутат не получил, подпалив лишь волосы. По словам Харитонова, после происшествия он вытащил из автомобиля свои личные вещи, документы и вещи раненого товарища, который находится сейчас в госпитале.
Харитонов добавил, что подорванная машина – надежная и недорогая - была куплена специально для работы в зоне СВО. Теперь депутат планирует приобрести новую.
Минувшей ночью депутат Денис Харитонов в своих соцсетях сообщил о подрыве служебного автомобиля.
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