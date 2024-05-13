В зоне СВО взорвали машину астраханского депутата Харитонова

Как отметил Харитонов, его личная машина, на которой депутат выполняет задачи в зоне СВО, «взорвалась и сгорела дотла».

«Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища "Шмеля", которые вез его родным», — написал парламентарий.

Депутат указал, что ЧП взял под контроль «особый отдел бригады», проводятся следственные действия.

В декабре прошлого года в Луганске подорвали авто депутата Народного совета Луганской Народной Республики Олега Попова, парламентарий погиб, напоминает Ura.ru.

