Артиста Невзорова похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля

Прощание с народным артистом РФ Борисом Невзоровым пройдет 24 февраля, сообщает пресс-служба Малого театра.

Народного артиста Леонида Куравлёва похоронили на Троекуровском кладбище

В сообщении говорится, что в этот же день актёра похоронят на Троекуровском кладбище.

«Гражданская панихида пройдет 24 февраля в 11:00 в Церемониальном зале №1 «Похоронный дом Троекурова» на Троекуровском кладбище... Захоронение - в 13:00 на Троекуровском кладбище», - уточнили в театре.

Народный артист России Борис Невзоров скончался 18 февраля в возрасте 72 лет, причиной смерти стал коронавирус.

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ФОТО: Wikipedia, Zimin.V.G.
ТЕГИ:Троекуровское КладбищеПохороныПрощаниеНародный Артист
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