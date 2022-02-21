Артиста Невзорова похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля
Прощание с народным артистом РФ Борисом Невзоровым пройдет 24 февраля, сообщает пресс-служба Малого театра.
В сообщении говорится, что в этот же день актёра похоронят на Троекуровском кладбище.
«Гражданская панихида пройдет 24 февраля в 11:00 в Церемониальном зале №1 «Похоронный дом Троекурова» на Троекуровском кладбище... Захоронение - в 13:00 на Троекуровском кладбище», - уточнили в театре.
Народный артист России Борис Невзоров скончался 18 февраля в возрасте 72 лет, причиной смерти стал коронавирус.
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