Умер народный артист РФ Борис Невзоров
18 февраля 202220:29
Народный артист России Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Малого театра, передает ТАСС.
Причиной смерти артиста стал коронавирус.
Дата похорон будет объявлена позднее. Она добавила, что прощание с актером пройдет в театре.
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18 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru