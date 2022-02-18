Умер народный артист РФ Борис Невзоров

Народный артист России Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Малого театра, передает ТАСС.

Причиной смерти артиста стал коронавирус.

Дата похорон будет объявлена позднее. Она добавила, что прощание с актером пройдет в театре.

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ФОТО: Wikipedia, Zimin.V.G.
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