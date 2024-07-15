Артист цирка в Ростове-на-Дону упал с высоты и погиб

Артист цирка скончался, упав с высоты во время представления в Ростове-на-Дону, сообщил СУСК России по Ростовской области.

Несчастный случай произошел вечером в воскресенье, 14 июля, во время представления в цирковом шатре. Артист выполнял трюк на велосипеде без руля, передвигаясь по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями на высоте более четырех метров. В какой-то момент акробат потерял равновесие и упал на асфальт.

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Мужчину доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что после отравления в детском лагере в Евпатории госпитализировали 26 детей.

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ФОТО: СУ СК по Ростовской области
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуЦирк

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