Артист цирка в Ростове-на-Дону упал с высоты и погиб
Артист цирка скончался, упав с высоты во время представления в Ростове-на-Дону, сообщил СУСК России по Ростовской области.
Несчастный случай произошел вечером в воскресенье, 14 июля, во время представления в цирковом шатре. Артист выполнял трюк на велосипеде без руля, передвигаясь по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями на высоте более четырех метров. В какой-то момент акробат потерял равновесие и упал на асфальт.
Мужчину доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что после отравления в детском лагере в Евпатории госпитализировали 26 детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru