Роспотребнадзор: 26 детей госпитализировали из-за отравления в детском лагере в Крыму
15 июля 202409:53
После отравления в детском лагере в Евпатории госпитализировали 26 детей, сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что дети находятся в удовлетворительном состоянии.
В лагере нашли острую кишечную инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения при организации питания и дезинфекции. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших.
Ранее Тандинский районный суд приостановил работу оздоровительного лагеря «Чагытай» в Туве после массового отравления детей, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне СВО
- Мошенники начали вымогать деньги у россиян под видом коммунальщиков
- В Москве закроют на реконструкцию Ленинградский вокзал
- Брокеры стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками
- Роспотребнадзор: 26 детей госпитализировали из-за отравления в детском лагере в Крыму
- Обвиняемая в убийстве сына пермячка признала вину
- Музаев: Перед отменой ЕГЭ нужно предложить альтернативное решение
- Почти 2000 автомобилей выстроились в огромные пробки у Крымского моста
- МЧС: На территории турбаз на Кубани потушили все очаги возгорания
- В торговом центре в Подмосковье произошла стрельба
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru