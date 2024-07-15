Роспотребнадзор: 26 детей госпитализировали из-за отравления в детском лагере в Крыму

После отравления в детском лагере в Евпатории госпитализировали 26 детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве уточнили, что дети находятся в удовлетворительном состоянии.

В лагере нашли острую кишечную инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения при организации питания и дезинфекции. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших.

Ранее Тандинский районный суд приостановил работу оздоровительного лагеря «Чагытай» в Туве после массового отравления детей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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