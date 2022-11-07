Армения обвинила Азербайджан в атаке приграничных позиций армии

Из заявления следует, что инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября. Уточняется, что армянская сторона не понесла потерь. Также в Минобороны Армении сообщили об относительно стабильной ситуации на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 08:00 (07:00 мск) 7 ноября.

Ранее в Армении объявили о начале работы миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

