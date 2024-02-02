Аргентина экстрадирует на родину обвиняемого в мошенничестве гражданина России
Аргентина отправит на родину гражданина России Олега Кулакова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Генпрокуратура России.
В ведомстве отметили, что фигурант совместно с сообщниками создал ОПГ для подписания подложных соглашений о поставках автозапчастей. Жертвами группировки стали свыше 60 человек, суммарный ущерб оценивается в 5,4 млн рублей. Совершив преступления, Кулаков скрылся за рубежом.
Отмечается, что запрос о его выдаче был направлен в Аргентину в мае 2022 года в связи с тем, что Кулакова задержали на территории страны.
Ранее аргентинский суд освободил под подписку о невыезде россиянина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пообещал уволить главу ФРС после переизбрания
- Фигуристке Валиевой запретили участвовать в показательных выступлениях
- Медведев пригрозил уничтожить военных НАТО в случае их появления на Украине
- Мурашко: за последние пять лет в онкологии удалось достичь прорывных результатов
- Пластический хирург Тимур Хайдаров закрыл свою клинику
- Калининград стал самым бюджетным направлением для отдыха в феврале
- Джим Керри вернется к роли доктора Роботника в фильме «Соник-3»
- «Ситуации бывают разные»: Депутат Плякин объяснил появление в Госдуме в джинсах
- Россельхознадзор заявил о поставках небезопасных бананов из Эквадора
- Суд в Гааге постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России из-за СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru