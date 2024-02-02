Аргентина экстрадирует на родину обвиняемого в мошенничестве гражданина России

В ведомстве отметили, что фигурант совместно с сообщниками создал ОПГ для подписания подложных соглашений о поставках автозапчастей. Жертвами группировки стали свыше 60 человек, суммарный ущерб оценивается в 5,4 млн рублей. Совершив преступления, Кулаков скрылся за рубежом.

Отмечается, что запрос о его выдаче был направлен в Аргентину в мае 2022 года в связи с тем, что Кулакова задержали на территории страны.

Ранее аргентинский суд освободил под подписку о невыезде россиянина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины.

